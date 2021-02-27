«Лисьи носики показались»: Орлова в шелковом топе на пуговицах игриво засветила округлую грудь

Ольга Орлова всегда славилась своей красотой и утонченностью. Она была часть группы «Блестящие», но потом покинула коллектив. Девушка была близкой подругой Жанны Фриске. В последние три года артистка вела шоу «Дом-2». Однако теперь проект закрыли, поэтому у нее появилось больше свободного времени. О личной жизни она рассказывает очень редко, но не раз намекала, что возлюбленный у нее есть.

Несколько раз в год Орлова ездит в отпуск. На этот раз она решила поделиться кадром с отдыха. Девушка игриво позировала у моря в тонком шелковом топе на пуговицах. Она предстала без лифа, засветив округлую грудь и пикантную ложбинку. 43-летняя певица сделала макияж и заплела косу. Она улыбалась на фоне заката. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Ольга похвасталась не только моложавым видом, но и роскошной фигурой.

«Эх, щас бы оказаться среди таких закатов, а не вот это все. P. S. Стою в пробке, копаюсь в телефонном архиве», — написала звезда.

Ей удалось сразить поклонников. Даже друзья отреагировали на ее смелый снимок. «Моя красавица», — заявила Екатерина Одинцова. Другие подписчики даже не узнали телеведущую. «Красивое фото, только на себя не похожи», «Зачем такие фильтры ставить.., даже не узнать… Из 50 — 20 лет не сделаешь…», «Какая вы здесь юная, девочка-девочка», «Лисьи носики показались. Люблю природную красоту», «Под топом ежики напыжились», — прокомментировали пост подписчики.

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