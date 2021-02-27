Подружки в ударе: Бородина в леопардовой блузке и юбке-футляре повеселилась с Орловой

Ксения Бородина редко выходит в свет. Она предпочитает все свободное время посвящать семье. Однако после пандемии телеведущая старается не упускать шанса, чтобы увидеться с подругами. Она ходит в театры и выбирается на посиделки в рестораны. При этом девушка всегда старается хорошо выглядеть и подбирать модные образы. Несмотря на то, что современные блогеры и их работы не всегда нравятся знаменитости, она тоже снимает ролики для «ТикТока».

Так на днях Ксения пересеклась на работе с Ольгой Орловой. Раньше они вели «Дом-2», но проект был закрыт. Теперь они видятся гораздо реже, но поддерживают дружеские отношения. Девушки решили принарядиться и снять постановочный ролик. Ольга сыграла маму, которая дает советы дочке. Она облачилась в кожаные брюки и приталенный жакет с атласными лацканами и брошкой. А Бородина предстала в леопардовой блузке и белоснежной юбке-футляре с декором из золотых пуговиц.

Поклонники оценили образ телеведущих. Многие отметили, что у них отличное чувство стиля. Хотя нашлись те, кто подверг их критике. «Это очень смешно», «Ксении идет леопард», «Ольга вообще не меняется, роскошная женщина», «Красотки какие», «Наряды отпадные», «Всегда хорошо выглядите, мне нравится», «Бородин как из села, что за вид», «Ну девочки, знаете толк в диалогах», «Крутота зашкаливает», — прокомментировали пост подписчики.

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