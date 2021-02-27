«Очень худые ноги»: Оксана Самойлова рассказала о своих комплексах

32-летняя бизнесвумен считает, что родителям нужно быть внимательнее в общении с детьми.

В одной из последних публикаций личного профиля модели Оксаны Самойловой появилось откровенное признание многодетной мамочки. Оказалось, эффектную девушку с ранних лет мучает ее внешний вид. А точнее — слишком худые ноги.

Самойлова призналась, что такое мнение ей навязала ее родная мать:

«Мне мама все детство говорила, что я красивая. Но еще она говорила, что у меня очень худые ноги. Как думаете, что из этого отложилось на детской неокрепшей психике? Конечно же «какие у тебя худые ноги». После одной неосторожной фразы я лет 13 надевала по четверо колготок под штаны и бесконечно комплексовала, вообще мне кажется, что я думала только об этом».

Самойлова высказалась о наболевшем, подчеркнув, что любой человек может стать причиной многолетних самокопаний. Подруга или родитель, по словам Оксаны, могут привить нездоровое отношение к себе.

«Это очень важная тема, особенно она важна для мам девочек! Надо думать, что мы говорим нашим детям», — посоветовала своим поклонникам жена шоумена Джигана.

Напомним, недавно Оксана привела в пример младшей дочери героиню комиксов о Бэтмене — Харли Квинн.

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