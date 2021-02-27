«Совершенствуется парень»: средний сын Дибровых запечатлел маму в купальнике на Мальдивах

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в Instagram разместила серию фотографий, которые сделал ее средний сын Федор. Ему сейчас семь лет. На снимках звезда находится на Мальдивах и позирует в красивом черном купальнике.

«Кажется, Федя обретает опыт «фотографирования мамы». Совершенствуется парень. В сторис сегодня много интересного, посмотрите. На Мальдивах я в четвертый раз. Первых три была с Димой вдвоем. Впервые малыши на острове сегодня проснулись. Мой же первый раз был в 2008 году. В 2009 мы встретили на Мальдивах и спустя три месяца расписались». Полина Диброва

«Очень классные фотографии. Молодец ваш Федор», «Очень красиво. Райское наслаждение», «Замечательные у вас фотографии получились», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Полина – четвертая жена Дмитрия Диброва. Телеведущий стал ухаживать за будущей женой, когда ей было всего 17 лет. Сегодня у пары уже трое сыновей. Кроме Федора, это Александр и Илья.

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