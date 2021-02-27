Сын-красавчик Рыбина и Сенчуковой похвастался своим татуированным телом в русской бане

Вместе со своей девушкой Дарьей Алябьевой Василий проводит время на отдыхе.

Сын популярных исполнителей Василия Рыбина и Наталья Сенчуковой Василий провел время вместе со своей девушкой Дарьей Алябьевой в русской бане. Его вторая половинка в Instagram поделилась кадрами из парной, которую посетила со своим любимым человеком.

«Мы пришли в русскую баню. Здесь хорошо», — заметила Дарья Алябьева.

Показала она и своего ненаглядного — Василия Рыбина. На снимке мужчина по пояс обнажен. Видно, что часть его груди украшают татуировки. У Василия красивая фигура.

Напомним, что со своей девушкой Василий Рыбин вместе уже семь лет. Они ходили в одну школу, где у них и начался бурный роман. Любопытно, что пока молодой человек, который делает определенные успехи в музыке, не торопится жениться на Дарье Алябьевой. Они живут гражданским браком. Между тем родители Рыбина не раз отмечали, что с нетерпением ждут, когда уже наконец-то сын сделает их бабушкой и дедушкой.

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