Растет не по дням, а по часам: Хоркина показала подросшего сына Ваню от пожилого генерала запаса

Олег Кочнов старше звездной жены и «королевы брусьев» на 22 года.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, «королева брусьев» Светлана Хоркина в Instagram показала своего подросшего сына Ваню от пожилого чиновника Олега Кочнова, которому сейчас 64 года. На кадрах можно увидеть, что малыш, который появился на свет в октябре 2019 года, играет с собакой. Пес прыгает за памперсом, а мальчик наблюдает за этой картиной.

«Сначала удобный стульчик, потом последние наставления перед целью и прыжки в высоту за памперсом. Кому интересно. Памперс был взят». Светлана Хоркина

«Светлана, у вас великолепный сынишка», «Ванечка растет не по дням, а по часам», «Светлана, счастья и взаимопонимания вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина и Олег Кочнов вместе с 2011 года. Он – генерал запаса. Проходил службу в Федеральной таможенной службе и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. После занимал еще ряд видных постов.

Заметим, что у Хоркиной также есть пятнадцатилетний сын Святослав. Его отец бизнесмен Кирилл Шубский — отец модели Анастасии Шубской и вдовец актрисы Веры Глаголевой.

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