«Мы с полуслова понимаем друг друга»: Бабкина назвала «золотой состав» «Модного приговора»

Певица Надежда Бабкина в Instagram тепло поздравила с 50-летием свою подругу и соведущую программы «Модный приговор» Эвелину Хромченко.

Исполнительница пожелала коллеге оставаться бесконечно красивой, модной, стильной и двигать красоту в массы. По ее словам, русские женщины нуждаются в этом, как никогда. Как заметила Бабкина, благодаря в том числе и Хромченко на улицах городов все больше красивых и стильно одетых женщин. Примеряя новые платья, многие задают себе вопрос: «А что бы сказал Эвелина?»

«Мы втроем — вы, Саша Васильев и я — очень сдружились за время совместной работы. По-моему, у нас сложилась замечательная компания, которую зрители называют «золотым составом Модного приговора». Когда мы собираемся втроем, на съемочной площадке царит полная гармония, потому что мы с полуслова понимаем друг друга». Надежда Бабкина

Напомним, что программа «Модный приговор» идет с успехом на Первом канале. У нее очень хорошие рейтинги на телевидении.

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