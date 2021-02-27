«25 лет вместе»: Татьяна Тотьмянина поделилась красивым кадром с Максимом Марининым

В 2006 году на Олимпиаде в итальянском Турине великолепная пара выиграла золотые награды.

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина в Instagram разместила очень чувственный кадр. На фотографии она запечатлена вместе со своим многолетним партнером Максимом Марининым. Они смотрят друг на друга как влюбленные, хотя романтических отношений между ними никогда не было.

«25 лет вместе», — подписала снимок Татьяна Тотьмянина.

В комментариях отметился и ее знаменитый партнер.

«Этот тайм мы уже отыграли. Как молоды мы были», – заявил Максим Маринин. «Не веришь эти цифрам. Герои», — добавил хореограф Илья Авербух.

Напомним, что в далеком 1995 году Татьяна Тотьмянина, которая в те годы занималась одиночным катанием, познакомилась с Максимом Марининым. С 1996 года пара начала заниматься вместе во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

На Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин победили в соревнованиях спортивных пар. После этого они приняли решение завершить свою блистательную любительскую карьеру.

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