Милота дня: сын Фриске прижался к дочери Тулуповой за просмотром пятничных мультфильмов

Платон Шепелев очень любит Ладу, с которой уже несколько лет живет в одном доме.

Фанаты сына певицы Жанны Фриске на его страничке в Instagram опубликовал милый кадр. На снимке Платон Шепелев нежно прижался к дочери дизайнера Екатерины Тулуповой Ладе. Вместе они в пятницу вечером посмотрели мультфильм. Ранее этот снимок на своей страничке разместил телеведущий Дмитрий Шепелев, отец семилетнего мальчика.

«Платон и Лада смотрят мультики в пятницу вечером. P.S: Лада — дочь Екатерины, (гражданской) жены Дмитрия. И скоро у них родится еще один ребенок». Фанаты Платона Шепелева

«Отлично. Дай бог, чтобы у них была дружная семья. Жанна, наверное, очень довольна, что ее сын растет в любящей семье», «Это ужасно, когда ребенок не видит родителей мамы, своих бабушку и деда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что совсем скоро в семье Дмитрия Шепелева и его гражданской жены Екатерины Тулуповой случится прибавление. Пара пока не распространяется, кто появится у них на свет – мальчик или девочка.

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