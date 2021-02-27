«Один из самых счастливых дней»: Рита Дакота купила музыкальную студию

Исполнительница Рита Дакота призналась, что вначале приобрела квартиру ребенку и маме, а недвижимостью для себя обзавелась в последнюю очередь. О своем альтруизме артистка написала в одном из последних постов личного микроблога.

Возлюбленная клипмейкера Федора Белогая заявила, что не привыкла тратить крупные суммы на личные нужды. Однако недавно она все же сделала дорогой подарок для себя любимой. Примечательно, что им стал не автомобиль стоимостью более 20 миллионов рублей или огромный загородный дом, а музыкальный офис.

«Про один из самых счастливых дней в моей жизни… Так повелось, что я профессиональный альтруист. Сначала я купила квартиру Мие, затем маме, и только потом себе. Долго-долго решалась на этот шаг «могу или не могу позволить». Ведь что-то для себя это всегда про преодоление», — вспомнила Рита, как совершала покупку.

Дакота добавила, что просто не может позволить себе покупать дорогие вещи. Если так называемые «хотелки» не предназначены для благотворительных акций или ее близким, знаменитость откажется от них.

«Знаю, что так нельзя. Работаю над этим изо всех сил. До недавнего времени безуспешно. И вот одна из первых проработок… Я купила себе музыкальную студию на пять этажей ниже своей квартиры. Маленький уютный апарт, в котором решено было ободрать весь ремонт и сделать заново», — рассказала Дакота.

Отметим, что в новой студии у певицы будет даже зона для медитаций с массажным столом.

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