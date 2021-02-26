Как мальчишка: Наталья Водянова в одеяле блеснула короткой стрижкой пикси

Недавно Наталья Водянова спрашивала у фанатов, стоит ли ей осветлить волосы. В итоге супермодель вернулась к медовому оттенку, с которым ходила несколько лет назад. Теперь же манекенщица решила удивить своих поклонников неожиданным преображением. Она поделилась снимком в Instagram, на котором позировала в одеяле. Но внимание фанатов привлекло не странное одеяние Натальи, а ее прическа пикси.

«Вау! Прекрасная! Какая красивая! На мальчишку стала похожа, Вам идет! Классная! Как необычно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Наталья Водянова вышла замуж за французского миллионера Антуана Арно, с которым была в отношениях на протяжении нескольких лет. За это время она успела родить бизнесмену двоих детей. Также у Натальи есть наследники от предыдущего брака с британским аристократом Джастином Портманом.

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