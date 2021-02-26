Лица нет: Елизавета II появилась на публике впервые после госпитализации принца Филиппа

Королева рассказала о вакцине против коронавируса, которую она недавно получила.

Елизавета II и ее муж принц Филипп получили вакцину от коронавируса в январе. Несколько дней назад 99-летний монарх был экстренно доставлен в больницу. Но как утверждают западные СМИ, госпитализация не связана с CoViD-19. Сейчас муж королевы находится в госпитале короля Эдуарда VII, его здоровью ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что бабушка принцев Гарри и Уильяма тяжело переживает этот период.

Накануне 94-летняя Елизавета II появилась на публике. Она вышла в эфир с представителями службы здравоохранения Великобритании.

«Это было очень быстро и безболезненно. Я получила множество писем от людей, которые были удивлены тем, насколько легко было получить вакцину», — сказала королева.

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Напомним, свое 95-летие Елизавета II отметит 21 апреля. Ранее она заявляла, что не планирует складывать полномочия, чтобы уступить трон своему сыну, принцу Чарльзу.

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