«Я так ненавидела эту фотографию»: Гузеева поделилась архивным кадром с обложки журнала «Экран»

Телеведущая и главная сваха страны Лариса Гузеева в Instagram поделилась архивным кадром из прошлого. На снимке звезда запечатлена с невероятно голубыми и красивыми глазами, а также накрашенными губами. На кадре популярной актрисе чуть больше двадцати лет. Тогда она только делала первые шаги к славе.

«Интернет подбросил. Обложка журнала «Экран». Я так ненавидела эту фотографию, что не сохранила или порвала, но времена такие, что скрыть теперь ничего нельзя: прошлое где-нибудь да выскочит». Лариса Гузеева

«Нереальная красавица. Будьте всегда счастливы. Вы просто лучшая», «Сразу почему-то обратила внимание на ваши губы. Натуральные», «Я помню эту обложку. И тогда, и сейчас вы на ней прекрасны», «Такие глаза красивые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Гузеева — заслуженная артистка России. На Первом канале она ведет программу «Давай поженимся!», у которой большая армия поклонников.

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