Очередное огорчение: принц Уильям расстроен тем, что брат и Меган Маркл дали откровенное интервью

Недавно Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что ждут второго ребенка. По информации западной прессы, малыш должен появиться на свет в конце весны. На днях герцоги дали большое интервью Опре Уинфре, которое будет доступно общественности только 7 марта. Однако уже известно, что это разочаровало принца Ульяма и Кейт Миддлтон.

«Это не укладывается ни в какие рамки. Особенно сейчас, в тот момент, когда принц Филипп находится в больнице», — цитирует инсайдера Us Weekly.

Предполагается, что Меган и Гарри рассказали Опре Уинфри о своем уходе из большой королевской семьи и драме вокруг него. Напомним, что 19 февраля герцоги Сассекские отправили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором объявили о своем окончательном решении.

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