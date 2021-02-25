Несмотря на расстояние: с кем из монаршей семьи продолжает дружить Меган Маркл

Несколько лет назад герцогиня Сассекская быстро нашла общий язык с сестрой принца Гарри.

Даже несмотря на то что Меган Маркл и принц Гарри прожили в Лондоне не так много времени, экс-актриса успела обзавестись там подругой. Ею стала двоюродная сестра Гарри — принцесса Евгения. К слову, именно с ней у герцога Сассекского всегда были самые теплые отношения.

«Евгения, как и Гарри, веселая и честная. В Лондоне они втроем проводили много времени вместе», — пишет Fanity Fair.

больше по теме Королева надеялась, что Меган Маркл и принц Гарри вернутся к своим обязанностям 19 февраля герцоги Сассекские направили в Букингемский дворец официальное письмо.

После того, как супруги уехали жить за океан, Евгения и Меган продолжили общаться. Сблизили их и беременности. Напомним, что Евгения стала мамой несколько дней назад. Принцесса родила сына, которого назвали в честь дедушек — Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Меган же пока еще носит второго ребенка под сердцем. Ожидается, что герцогиня родит в конце весны.

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