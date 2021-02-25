Обезумела от горя: как госпитализация принца Филиппа сказалась на Елизавете II

Несколько дней назад 99-летний принц Филипп был госпитализирован. Медики не опасаются за его здоровье, но решили оставить в больнице короля Эдуарда VII. На фоне таких новостей его жена Елизавета II буквально обезумела от горя. Об этом пишет News.com.ua.

Издание отмечает, что королева переживает непростые времена. Только на днях стало известно, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл не вернутся в британскую королевскую семью. Их решение расстроило Елизавету II. Она до последнего надеялась, что герцоги Сассекские изменят свое решение.

больше по теме Результаты опроса: кому Елизавета II уступила в рейтинге популярности Социологи YouGov провели опрос среди жителей Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. По информации СМИ, малыш должен появиться на свет в конце весны.

Смотрите также: