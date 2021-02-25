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Обезумела от горя: как госпитализация принца Филиппа сказалась на Елизавете II

Несколько дней назад 99-летний муж королевы попал в больницу.

Обезумела от горя: как госпитализация принца Филиппа сказалась на Елизавете II
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад 99-летний принц Филипп был госпитализирован. Медики не опасаются за его здоровье, но решили оставить в больнице короля Эдуарда VII. На фоне таких новостей его жена Елизавета II буквально обезумела от горя. Об этом пишет News.com.ua.

Издание отмечает, что королева переживает непростые времена. Только на днях стало известно, что ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл не вернутся в британскую королевскую семью. Их решение расстроило Елизавету II. Она до последнего надеялась, что герцоги Сассекские изменят свое решение.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. По информации СМИ, малыш должен появиться на свет в конце весны.

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