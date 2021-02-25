«Полцеха вынесли»: Константин Ивлев вспомнил свой первый заработок в ресторане

В свежем интервью известный шеф-повар Константин Ивлев признался, что ему не стыдно за свою карьеру на телевидении, а вот в молодые годы он делал много чего, чем не стоит гордиться. В перестройку и «лихие 90-е» старшие товарищи научили его «бодяжить» икру, воровать сахар и другим не очень хорошим делам.

Даже первый заработок будущего кулинара был связан с обманом. Ивлев вспомнил, как на первом курсе ПТУ он попал на практику в ресторан гостиницы «Северная» в Марьиной роще. Это место считалось очень крутым общепитом, потому что там устраивали праздники именитые бандиты, хотя, по мнению Константина, заведение было очень совдеповским. Молодого повара определили в мясной цех, и в первый же день местные работники устроили ему проверку, достоин ли новичок уважения, будут ли его называть Костяном или Костиком.

Мужики дали Ивлеву задание отвлечь заведующую производством на 10–15 минут. Будущий телеведущий включил смекалку: свернул фартук и запихал себе под китель. С таким «пузом» молодой сотрудник прошел перед кабинетом женщины, откуда тут же раздался крик: «Стоять!» Но Константин, наоборот, побежал со всех ног.

«Я от нее, а она за мной! — рассказал шеф на YouTube-шоу «Алена, блин!». — Чтобы ты понимала, это дородная женщина, килограммов сто сорок, у нее, наверное, восьмерка вот такая вот конкретная (размер груди. — Прим. авт.) и корона марлевая».

Несколько минут Ивлев бегал от заведующей, но в итоге она прижала его своей мощной грудью к стене и потребовала ответа, что такого новый сотрудник украл в цеху. Но парень лишь достал фартук из-под кителя и виновато сказал, что идет сдавать его в прачечную. Женщина тут же поняла, кто на самом деле ее надурил.

«Оказывается, пока я ее уводил, они уже полцеха вынесли. И когда я вернулся в цех, мне сказали: «Ты — Костян. И вот твой первый заработок». И я так заработал три рубля», — резюмировал Ивлев.

В целом, повар отметил, что школа общепита того времени была уникальной.

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