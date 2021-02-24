«Ох, сразу после душа»: Настя Каменских прикрыла полотенцем упругие прелести фигуры

Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Она не скрывает, что следит за своей фигурой. Несколько лет назад она похудела к свадьбе с Потапом. От невесты в кружевном платье со шлейфом гости не могли отвести взгляд. Теперь девушка активно поддерживает себя в форме. Примечательно, что даже после замужества она не перестала подбирать броские и порой откровенные образы.

Не так давно Настя отдохнула с мужем на Мальдивах. Почти каждый день она публиковала фото, на которых представала в бикини. Девушка с радостью хвасталась округлыми формами. А 24 февраля певица решила показать, с чего начинается ее утро. Она запечатлела себя в ванной комнате сразу после душа. Обнаженные округлости фигуры Каменских прикрыла полотенцем, засветив лишь роскошную ложбинку.

Девушка была без макияжа. Она почистила зубы, а потом сделала массаж лица. С еще влажными волосами Настя пришла на кухню и приготовила себе завтрак. Она отведала сосиски с омлетом.

Поклонники отметили, что 33-летняя артистка выглядит очень юной. Ее пикантные кадры многих привели в восторг. «Ох, сразу после душа… даже прикрылась», «А почему не голая, как обычно?», «Аууф! Вот это взгляд», «Как ты поедаешь сосиску, это что-то», «Мокренькая еще», «Красивая без макияжа», «Можешь же быть милой», «Куда делись пышные груди?» — прокомментировали пост подписчики.

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