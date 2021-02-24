«Вот это да!»: Барановская в платье оверсайз устроила экскурсию по подводному номеру на Мальдивах

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. Девушка смогла построить карьеру, когда рассталась с Андреем Аршавиным. Футболист бросил ее с тремя детьми. Однако она не опустила руки и теперь сама обеспечивает семью. О личной жизни телеведущая предпочитает не говорить.

Главным в жизни Юлии являются дети: Артем, Яна и Арсений. Она каждый год путешествует вместе с ними не только по России, но и за границей. Недавно девушка приехала с ними на Мальдивы. Первое время телеведущая просто загорала и купалась в океане. А теперь она находит новые способы, как развлечь себя и детей. 24 февраля Барановская решила посетить необычную виллу. Она приехала на другую часть острова. Сначала девушка прошлась по верхней части номера, расположенной на суше, а потом лестница привела ее в подводную часть дома.

«Вау, все, мы дошли! Вот это да! Ничего себе!» — поразилась она.

Юлия в белом легком платье оверсайз и полупрозрачных очках ходила по комнатам. Она показала прозрачные стены, за которыми плавали обитатели океана. В одной из комнат была полноценная спальня с кроватью и тумбочками. В другой части она увидела столик с креслами и место для отдыха. Больше всего телеведущую поразила душевая и раковина, где можно чистить зубы и смотреть на рыбок.

«Ну что, друзья, вот так выглядит подводный номер. Нереально круто. Фантастика!» — заявила она.

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