Бузова рассказала, как улыбалась Урганту сразу после слезного закрытия «Дома-2»

В новом интервью телеведущая Ольга Бузова рассказала, как тяжело она восприняла новость о закрытии проекта «Дом-2». 35-летняя звезда призналась, что много плакала по этому поводу. Ей было грустно от того, что с данной передачей связаны 17 лет ее жизни, и от того более 400 человек в одночасье лишись работы.

Бузова рассказала, что в последний день телестройки занесла всем участникам программы торты и шампанское и с каждым попрощалась лично.

«Иногда тебя разрывает от чувств, их невозможно сдержать. Но нужно уметь себя держать в руках при необходимости. После того, как я закрыла «Дом-2», поехала на Первый канал, к Урганту, и улыбалась, играла роль счастливого человека, который готовится к Новому году», — призналась Ольга изданию 7days.

Ведущая подчеркнула, что она является профессионалом и умеет мгновенно переключать настроение, когда входит в кадр. Но находясь наедине с собой, она дает волю чувствам. Ведь, по ее словам, сильные тоже плачут.

В том же интервью она рассказала, как мама научила ее держаться, когда в жизни все идет не по плану.

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