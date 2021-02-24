«Продолжать удивлять»: Медведева поздравила Тутберидзе с днем рождения

24 февраля отмечает свой день рождения знаменитый тренер отечественных фигуристов Этери Тутберидзе. В 2021 году ей исполнилось 47 лет.

Своего выдающего наставника, от которого когда-то ушла, а затем вернулась, поздравила звезда ледовых соревнований Евгения Медведева. 21-летняя спортсмена написала в Instagram, что Тутберидзе изменила фигурное катание и подняла его на другой уровень.

«Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого вам здоровья и сил!» — высказалась молодая фигуристка.

Напомним, что тренировавшаяся с детства Медведева пришла в группу Тутберидзе в 2007 году, когда ей было всего восемь лет. В 2011-м девушка вошла в состав сборной России. Позже она дважды завоевывала золото чемпионата мира, а на Олимпийских играх дотянулась до серебра. Но весной 2018 года Евгения объявила, что уходит от своей именитой наставницы и будет тренироваться за границей под началом канадского тренера Брайана Орсера. После этого в ее блестящей карьере наметился некоторый спад, девушка стала часто падать во время своих выступлений. В сентябре 2020 года стало известно, что фигуристка вернулась к своей прежней наставнице.

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