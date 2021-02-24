«Гриша Лепс подарил»: Сергей Безруков похвастался «фирменными очками» от певца

Как отметил актер, он чувствует себя прекрасно.

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в Instagram похвастался своими новыми «фирменными очками». Кроме того, он заверил поклонников, что чувствует себя хорошо.

«Я в норме! Сегодня «Хулиган. Исповедь» на сцене МХАТа им. Горького. Работаем! P.S. Очки фирменные. Гриша Лепс подарил. Его собственная марка! Спасибо, Гриша!» Сергей Безруков

«Крутые у вас очки», «В очках от Лепса и вид озорной», «Хорошо, что вы в норме. Хорошо вам «похулиганить», «Вы очень милый в этих очках. Вам бы еще букет тюльпанов в руки. И после этого можно печатать открытку к 8 Марта», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Сергей Безруков изрядно взволновал своих поклонников. Он показал своих наследников, которые катаются у отца на спине. При этом обмолвился, что у него больная спина. «Лечение спины проходит прекрасно», — заявил актер, после чего и получил массу взволнованных комментариев и вопросов от фанатов.

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