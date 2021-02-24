Тартар из лосося, грузди, стерлядь: Ольга Бузова в жакете с поясом Louis Vuitton посетила ресторан

Ольга Бузова этот год начала с празднования юбилея. К 35 годам она мечтала обзавестись ребенком. Однако со своим бойфрендом Давидом Манукяном она рассталась прямо в свой день рождения. Девушка призналась, что ей во второй раз разбили сердце. Она тяжело переживает очередное разочарование. Первое время телеведущая даже редко появлялась на публике, но потом вернулась к привычному ритму жизни.

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14 февраля Ольга работала: она предпочла не акцентировать внимание на празднике влюбленных. А вот 23 Февраля она отметила со своим PR-агентом Антоном Богославским. Они пришли в фешенебельный ресторан в центре Москвы, где решили устроить настоящий пир. За последние недели Бузова сильно похудела, поэтому не ограничивала себя в еде.

Она сама удивилась тому, что заказала больше пяти блюд.

«Когда ты не знаешь, что ты хочешь, и в первый раз полноценно обедаешь в Большом, заказ получается вот таким. Итак…» — произнесла девушка. «Мясное блюдо, нарезка колбасы, грузди со сметаной, тартар из лосося, маринованные грибочки, бургер с индейкой, стерлядь запеченный и брокколи, конечно, на гриле», — зачитала список официантка.

Для начала Бузова отведала комплимент от шеф-повара. «Суп из сельдерея. Что будет сегодня с нашими животами», — посетовала звезда. К слову, для особенного вечера она облачилась в кожаные брюки и жакет цвета хаки с поясом Louis Vuitton. Телеведущая собрала волосы в высокий хвост. Она много шутила и смеялась. Ольга вернулась в свою квартиру, где не была почти месяц после расставания с Давой. Она признавалась, что там ей тяжело находиться.

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