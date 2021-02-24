«Нянчились с Селин»: невестка Валерии похвасталась тем, как певица приняла ее у себя дома

Арсений Шульгин и Лиана посвятили выходные семье и пришли в гости к Валерии и Иосифу Пригожину. Они взяли с собой внучку звезды.

Валерия воспитала троих детей от первого брака: Анну, Артемия и Арсения. В прошлом году младший сын певицы обзавелся своей семьей. Он сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Лианой Волковой. На банкете гуляли многие звезды шоу-бизнеса. А спустя полгода у пары родился первенец. В новогоднюю ночь избранница молодого бизнесмена родила дочку Селин. Это событие стало большой радостью для семьи.

Первый месяц Арсений и Лиана привыкали к новой роли. Теперь они стремятся каждую свободную минутку уделять ребенку. Также в феврале чаще стала видится с внучкой и Валерия. В начале месяца она приезжала в гости к сыну и невестке, а на минувших выходных сама артистка приняла у себя дома пару с малышкой. В соцсети Лиана рассказала, как ее приняла свекровь. Она отметила, что у них была уютная встреча.

На фото девушка показала стол на кухне, который накрыла Валерия. Певица угостила гостей пирогами с маком и яблоками, а также ягодами и чаем. Также жена Арсения показала крохотную ручку своей дочки.

«Немножко расскажу, как прошли выходные. В воскресенье ездили в гости к родителям Сени. Пили чай, болтали, нянчились с Селин. Прекрасный выходной день!» — поделилась она. «Все выходные дни получились семейными. Так здорово осознавать, что у любви есть такое продолжение. Каждый день говорим об этом. Арсений+Лиана=Селин», — добавила девушка.

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