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Яна Кошкина поздравила Любовь Успенскую провокационной фотографией

На снимке молодая актриса тянется поцеловать известную певицу.

Яна Кошкина поздравила Любовь Успенскую провокационной фотографией
Яна Кошкина известна своей вызывающей внешностью. Фото: Global Look Press

24 февраля отмечает день рождения «королева шансона» Любовь Успенская. В 2021-м известной артистке исполняется 67 лет.

Свою подругу и наставницу в этот день поздравила 30-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина.

«Спасибо тебе за заботу, поддержку, тепло и любовь! Будь пожалуйста всегда здорова и счастлива!» — написала девушка.

Она опубликовала провокационную фотографию, на которой обе дамы застыли в объятиях «за миг до поцелуя». При этом молодая артистка так сильно прижалась к певице, что ее приподнявшаяся грудь сразу обратила на себя внимание мужской половины подписчиков.

«Яна, вы давите на Любовь своим авторитетом», «А грудь-то куда поплыла?!», «Меня б так хоть раз бы обняла…», «Какие дамочки!! Просто супер» — такие комментарии оставили поклонники Кошкиной.

К слову, Яна Кошкина то и дело публикует в своем микроблоге пикантные снимки. И актрисе, по мнению ее поклонников, есть, что показать. Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» может похвастаться пышным бюстом при такой хрупкой с виду фигуре.

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