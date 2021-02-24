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Необыкновенное сходство с Прилучным: Карпович показала своего отца времен его службы в армии

Звезда сериала «Папины дочки» поздравила мужчин с 23 Февраля.

Необыкновенное сходство с Прилучным: Карпович показала своего отца времен его службы в армии
Мирослава Карпович. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мирослава Карпович в сторис Instagram разместила снимок своего отца времен его службы в рядах Вооруженных сил. На фотографии он стоит рядом со своим сослуживцем.

Отец Мирославы Карпович
Отец Мирославы Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

«С праздником, мальчишки!» — заявила актриса.

Отметим, что актер Павел Прилучный, нынешний возлюбленный Мирославы Карпович, очень сильно похож на отца Мирославы Карпович.

Напомним, что в прошлом году «мажор» развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце и вскоре закрутил новый роман. С Мирославой Карпович они вместе, к примеру, прошлым летом отдохнули в Крыму. Причем прихватили с собой и детей Прилучного от бывшей жены.

Часть поклонников Павла Прилучного до сих пор уверены, что именно Мирослава Карпович виновата в расставании «мажора» со своей женой. Сам актер и его новая вторая половинка стараются на слухи не реагировать. При этом известно, что они живут сейчас в доме друзей Павла Прилучного. Свой особняк он выставил на продажу, чтобы рассчитаться с долгами.

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Агата МуцениецеАгата Муцениеце и Павел ПрилучныйМирослава КарповичНовости googleПавел Прилучный