Алферова в черном бикини запечатлелась на берегу Средиземного моря, понежившись на солнце

Актриса Ксения Алферова в Instagram разместила красивый кадр, на котором она запечатлена на берегу Средиземного моря. На звезде можно увидеть великолепный черный купальник. На фотографии она радуется жизни и нежится под палящим солнцем.

«Ксения, вы просто шикарная женщина», «Невероятная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Алферова не так давно была гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказывала, что все деньги они с мужем актером Егором Бероевым зарабатывают своим честным трудом. Очень тяжелым и сложным. Как замечала звезда, она может по праву назвать своего мужа богатым человеком, потому что у него прекрасная семья. По словам Алферовой, Бероев в их доме добытчик. Именно на нем лежит забота о жене и дочери.

Напомним, что Ксения Алферова и Егор Бероев вместе уже много лет. Их дочери Евдокии сейчас 13 лет.

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