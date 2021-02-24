«Отсиделся писарем»: муж-хоккеист Леры Кудрявцевой поделился фото в армейской форме

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров в сторис Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен в армейской форме. На снимке спортсмен — настоящий красавчик.

«Отсиделся писарем. Рядовой Игорь Сергеевич Макаров». Игорь Макаров

Напомним, что Игорь Макаров — воспитанник хоккейной школы «Крылья Советов» из Москвы. В разное время своей карьеры он выступал за СКА из Санкт-Петербурга, нижнекамский «Нефтехимик», московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Сейчас он является игроком хоккейного клуба «Сибирь» из Новосибирска. В 2006 году Игорь Макаров был выбран под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэк Хоукс» из НХЛ. Правда за американский клуб он так и не выступал.

В 2013 году Игорь Макаров женился на популярной телеведущей Лере Кудрявцевой, которая старше его на 15 лет. В 2018 году у пары родилась совместная дочь Маша. Счастливые родители все свое свободное время уделяют любимой наследнице.

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