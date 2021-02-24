«Подрастающим воинам хочется пожелать мужества»: Мария Шукшина показала внука от Фрейи Зильбер

Марку два годика, и он с недавних времен живет в доме бабушки.

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась кадром своего внука Марка Касаткина. Мальчик, надо сказать, заметно подрос за последнее время. На снимке он запечатлен улыбающимся и довольным. Судя по всему, ему очень нравится жить в доме своей бабушки.

«Нашим подрастающим будущим воинам (да и взрослым тоже) хочется пожелать мужества! И чтобы глядя на вас на ум сразу приходило, что «мужчина» и «мужество» все-таки однокоренные слова. Будьте хранимы!» Мария Шукшина

«Мария, поздравляем вашу мужскую половину с праздником. Мирного всем неба над головой», «Красавчик внук, как и его прекрасная бабушка», «С праздником ваших мужчин. Все верно сказано», «Как же он похож на Василия Макаровича», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году внук Марии Шукшиной переехал к бабушке. Его мать Фрейя Зильбер сама пришла домой к актрисе и попросила, чтобы ребенок пожил у нее в виду ее тяжелого финансового положения.

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