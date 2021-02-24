«Размер не поменялся!»: Плющенко примерил свою лейтенантскую форму 20-летней давности

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram разместил ролик, на котором примерил свою лейтенантскую форму. На кадрах можно, в частности, услышать песню певицы Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». В кадре Плющенко вышел из дома и оглядывается по сторонам. При этом его жена продюсер Яна Рудковская прячется от него на их участке за деревьями. Звезды в очередной раз разыграли смешную сценку.

«Всех мужчин с праздником! С днем защитника Отечества! На видео я в своей лейтенантской форме образца 20-летней давности! Размер не поменялся». Евгений Плющенко

«Идеальная у вас, конечно, пара. Молодцы», «Красавчик. С праздником и крепкого здоровья», «Какой бравый офицер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской уже много лет. У них двое общих детей. Их старший сын Александр профессионально занимается фигурным катанием и уже побеждает на соревнованиях. Младший Арсений появился на свет осенью прошлого года.

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