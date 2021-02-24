«Вот спасибо!»: Родригез оценил поздравление Цукановой-Котт, представшей в трусиках

Шоумен Тимур Родригез в комментариях под постом актрисы Анны Цукановой-Котт оценил ее фотографию, которую она разместила на своей странице. На кадре звезда запечатлена топлес в мужских белых трусах. На голове у нее при этом что-то типа «рыболовных снастей».

«С Днем защитника Отечества вас, прекрасные мужчины! Спасибо, что рядом с вами можно расслабиться и ничего не бояться, можно не защищаться, а подчиняться!»

Анна Цуканова-Котт

«Вот спасибо!» — написал Тимур Родригез.

Интересно, что некоторые поклонники набросились на Тимура Родригеза с критикой. «Пойди лучше на жену посмотри свою. Вместо того, чтобы вечно смотреть на голых баб».

Напомним, что Тимур Родригез женат с 2007 года на Анне Девочкиной. У них два сына — Мигель и Даниэль. Анна Цуканова-Котт живет гражданским браком с режиссером Александром Коттом. В 2008 году она родила от него сына Михаила. Через десять лет в семье родился второй ребенок — долгожданная девочка.

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