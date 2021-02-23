«Ух, смелый ракурс»: Юлия Барановская в мини-бикини обнажила изящную фигуру в океане

Телеведущая во время отдыха на Мальдивах не побоялась встретить акул и скатов. Она грациозно поплавала с черепахами, показав красоту своих форм.

Юлия Барановская всегда отличалась женственностью. Девушка много лет прожила с Андреем Аршавиным, но свадьбу они так и не сыграли. Теперь она сама воспитывает троих детей, а также смогла стать известной телеведущей. Экс-возлюбленная футболиста в прошлом году отметила 35-летие. Однако поклонники восхищаются ее ухоженным внешним видом и стройной фигурой. Ко всему прочему, она любит подбирать элегантные образы.

Обычно Юлия несколько раз в год ездит в отпуск. Она любит как экстремальный отдых, так и расслабленный. На днях телеведущая привезла наследников на Мальдивы. Вслед за другими звездами она решила развеяться на райских островах. Обычно девушка не публикует фото в бикини, но на этот раз она сделала исключение. Барановская поплавала в океане, наблюдая за черепахами. Она предстала в небесном бикини. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и округлые бедра.

«Два часа абсолютного счастья. Я, дети, океан и очень гостеприимные морские черепахи, они никуда не уплывали от нас, не прятались, дали возможность наблюдать за ними и рассмотреть до мелочей. Спасибо любимый за эту потрясающую прогулку! P.S. Дистанцию соблюдали, руками не трогали», — поделилась звезда.

«Юля! Большое вам спасибо за такое супервидео! Вы отличная мама!», «Какая красота. Бедра настоящий гром», «Вот это мамочка», «Ух, смелый ракурс», «Грех так выглядеть», «Вы прям русалка», — прокомментировали пост подписчики.

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