«Маловаты труселя»: Виктория Боня похвасталась «аппетитными» формами в леопардовом бикини

Светская львица не стала скрывать, что поправилась. Она стремится к безупречной фигуре, привлекательной для мужчин.

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Бывшая участница «Дома-2» строила карьеру телеведущей, а потом стала бьюти-блогером, журналисткой и моделью. В свое время она очаровала ирландского миллиардера Алекса Смерфита и родила от него дочку Анджелину. Но влюбленные расстались, сохранив дружеские отношения. Девушка не скрывает, что постоянно совершенствуется. В отличие от многих коллег, она стремится не похудеть, а сделать фигуру более привлекательной для мужчин.

Недавно Виктория с радостью сообщила, что не влезла в платье. Размер S ей стал маленьким. Девушка отметила, что поправилась, как и мечтала. Она нарабатывает мышечную массу.

«Мой тренер так накачал мне попу! Это собственным весом! Посмотрите, девочки, какие результаты! И у меня скоро будет пресс, как я хотела!» — делилась Боня. «60 кг — это мой максимальный вес. И при этом не скажешь, что я какая-то бесформенная женщина», — добавила она.

Для наглядности светская львица облачилась в новый стильный купальник с леопардовым принтом. Она покрасовалась на камеру, показав аппетитные формы. Девушка похвасталась не только пышным декольте, но и округлыми бедрами.

«Вот теперь видно, что 60 килограммчиков, да! Вау! Чуть-чуть маловаты мне труселя. В принципе, неплохо! А я еще ничего!» — отметила она.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит модель:

«Вот это орех накачала!», «Вы мне все больше нравитесь», «Прям Кардашьян плачет в углу», «Булочки наела», «Виктория, вот это красота», «Купальник — огонь!!»

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