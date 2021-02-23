«Опять без юбки»: Бледанс в жакете на голое тело и ботфортах игриво засветила рельефные бедра

Эвелина Бледанс с юного возраста стала играть в театре и участвовать в мюзиклах. За минувшие годы она снялась в десятках фильмах. Однако поклонники восхищаются тем, что актриса выглядит очень молодо и может дать фору многим своим своим сверстницам. Артистка никогда не стеснялась оголяться на камеру. Более того, она часто участвует в пикантных фотосессиях в нижнем белье.

23 Февраля она решила поздравить мужчин с Днем защитники Отечества смелым видео. Эвелина позировала на кадрах в белоснежном жакете на голое тело. Кожаные ботфорты-чулки дополнили откровенный образ. Артистка кокетливо виляла округлостями фигуры. Она засветила не только наливную грудь, но и рельефные бедра. Бледанс распустила волосы и подчеркнула природную красоту алой помадой.

«Всем мальчишкам сегодня побольше удовольствий!» — заявила она.

«Хорошо выглядите в своем возрасте», «Они от такого удовольствия прибалдеют», «Эвелина, вы же прекрасная мать, где скромность?!», «Почему без штанов?!», «Опять без юбки», «Ну вы же мать! Зачем?!» — прокомментировали пост подписчики.