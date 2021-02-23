«Султанша для шехзаде Баязида»: Бурджу Озберк в тонкой майке сверкнула упругим бюстом

Бурджу Озберк в турецком сериала «Великолепный век» сыграла роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши — Хуриджихан султан. Пикантности ленте добавило то, что героиня актрисы тайно влюбилась в сына султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. И как не сопротивлялся этому чувству шехзаде Баязид, но устоять против чар красавицы-султанши он не смог. По сюжету, они даже провели обряд никаха (Иными словами заключили брак, — Прим. ред.).

В реальной жизни вне съемок Бурджу Озберк и Арас Булут Ийнемли романтических чувств друг к другу не питали. Но смогли подружиться. Кстати, актриса не только снимается в сериалах, она также пробует свои силы в модельном бизнесе.

На личной страничке в Instagram Бурджу поделилась свежими кадрами, отправившись на прогулку по пляжу. Поклонники пришли в восторг, увидев экранную возлюбленную Араса Булута Ийнемли в тонкой майке. Актриса смело блеснула упругим бюстом, показав ложбинку греха. Такие кадры по-достоинству оценили ее фанаты.

«Наша любимая Хуриджихан!!», «Вот уж точно в сериале мы такого бы не увидели!!», «Бомба!! Такую султаншу Баязид бы не упустил», «Вау!! Шикарный вид», «До чего же хороша, стройняшка», «Зацеловать бы, занежить такую прелесть», «И это дочь Хатидже султан?!», «Турецкая красавица», «Султанша для шехзаде Баязида», — пишут фолловеры.

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