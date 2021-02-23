«Мой будущий защитник Отечества»: Ярослав Сумишевский показал сына от погибшей после ДТП жены

Певец Ярослав Сумишевский, у которого после громкого ДТП погибла жена, в сторис Instagram поделился снимком своего наследника – сына Мирослава. Мальчик появился на свет в 2017 году от Натальи Бородкиной. Наследник, надо признать, необычайно красив и похож на своего отца.

«Мой будущий защитник Отечества», — подписал кадр известный музыкант.

Напомним, что жена Ярослава Сумишевского Наталья вместе с мужем попала в ДТП в конце января недалеко от Красноярска. Она какое-то время пролежала в коме, но несмотря на все усилия врачей ушла из жизни.

Заметим, что в момент ДТП за рулем был друг семьи – глава регионального союза десантников Александр Гуляков. Он также погиб. При этом сам Ярослав Сумишевский в ДТП, к счастью, серьезных травм не получил.

В ближайшее время музыкант, который поет композиции в жанре шансон, отправится в большой гастрольный тур по городам России. Все песни будут посвящены его ушедшей из жизни жене. Сумишевский отмечал, что пока не может свыкнуться, что его супруги больше нет рядом с ним.

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