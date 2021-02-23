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«В одной руке — флажок СССР, в другой — Украинской ССР»: Цымбалюк-Романовская на детском фото

Как отметила пианистка, в 1982 году для нее было по-настоящему беззаботное время.

«В одной руке — флажок СССР, в другой — Украинской ССР»: Цымбалюк-Романовская на детском фото
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram поделилась своим детским фото, которое было сделано в 1982 году. На кадре можно увидеть маленькую симпатичную девочку, находящуюся в тот момент в детском саду.

«На фото – город Киев. 1982 год. Утренник в детском саду. В одной руке — флажок СССР, в другой — Украинской ССР. Счастливое время, когда других забот у меня действительно не было. С праздником!»

Виталина Цымбалюк-Романовская

Также она привела строчки из стихотворения советского поэта-песенника Льва Ошанина. «Забота наша такая, забота наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот…»

«Какая милая и красивая девчонка», «Ух, ты, какая девочка», «Беззаботные тогда для вас были времена», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была женой народного артиста Армена Джигарханяна. Их расставание было сопряжено с чередой скандалов, шлейф от которых тянется до сих пор.

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