Ева Канчельскис в соблазнительном черном купальнике послушала нежный плеск волн в Дубае

Падчерица певца Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в Instagram поделилась красивой видеозаписью. На кадрах она стоит у побережья в Дубае в черном купальнике. Можно при этом услышать плеск волн.

Девушка надела красивую шляпку, чтобы солнце не напекло ей голову. «Спокойной ночи», — подписала она кадр.

«Прелесть и просто красавица», «Здесь все понятно без лишних слов», «Невероятно красивая вы, Ева. Анатолию Цою с вами очень повезло», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева – дочь известного футболиста Андрея Канчельскиса, который выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и был в девяностых годах прошлого века одним из лидеров этой команды. Добавим, что девушка появилась на свет в столице Шотландии – Глазго. Отметим, что матерью Евы Канчельскис является нынешняя жена Стаса Михайлова — Инна.

В прошлом оду стало известно о романе Евы Канчельскис с известным музыкантом Анатолием Цоем. Именно он победил в первом сезоне шоу «Маска» на НТВ, представ в образе Льва.

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