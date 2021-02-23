«Оу-оу! Полегче»: Вера Брежнева в сексуальном бикини смело оголила гром-бедра

Вера Брежнева знает, как привлечь к себе внимание поклонников. Выглядит артистка в свои 39 лет просто восхитительно. А ведь у нее есть двое детей: дочки Соня и Сара. Экс-солистка группы «ВИА Гра» замужем за музыкальным продюсером Константином Меладзе, они скрепили свой союз еще шесть лет назад и с тех пор неразлучны. В одном из интервью Вера призналась, что мечтает подарить мужу общего малыша. И может быть даже не одного.

На одном из летних снимков Брежнева предстала в сексапильном купальнике, смело оголив гром-бедра на пляже. Певица похвасталась тонкой талией и волнующим бюстом. Поклонники поп-дивы потеряли дар речи, увидев пикантный снимок певицы.

«Фантастика! Все это ты, и ты не наваждение!!», «Меладзе потерял дар речи!», «Слишком шикарно, чтобы быть правдой!», «Оу-оу! Полегче», «Муж-то видел такую прелесть?! Не ревнует», «Стройняшка», «А ведь дочки уже большие!!», «Верунчик, ты ж мать!! Зачем так оголяться?!», «О! Диванные критики подтянулись», «Завидуйте молча», «Еще хотим», «Это еще скромненько», — пишут фолловеры.

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