«Еще мокренькая»: Юлия Барановская в бикини-бандо блеснула «ложбинкой греха» на Мальдивах

Юлия Барановская уже семь лет сама воспитывает троих детей: 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и восьмилетнего Арсения. Знаменитый футболист Андрей Аршавин оставил ее и даже не помогает наследникам. Он очень редко видится с детьми, хоть и живет в Москве. Однако его бывшая избранница смогла стать популярной телеведущей. Она регулярно путешествует. По словам девушки, отпуск без детей ей кажется скучным.

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Обычно Юлия устраивает активный отдых. Она уже была на Байкале, а не так давно свозила наследников на Кольский полуостров. А вот в феврале девушка приехала с детьми на Мальдивы. Теперь она принимает солнечные ванны и наслаждается красивыми видами. Обычно телеведущая очень редко оголяется. Даже фото в купальнике она предпочитает не публиковать. Но на этот раз раз Барановская запечатлелась в небесном бикини.

Девушка игриво позировала на белом пляже в намокшем лифе-бандо. Она была без макияжа. В это время в океане резвились ее дети. Бывшая возлюбленная Аршавина засветила «ложбинку греха». Она всегда обладала подтянутой фигурой.

«Бескрайняя потрясающая вода! Солнце в глаза, ничего не вижу», — отметила звезда.

Поклонники были впечатлены, в какой форме находится многодетная мама. Многие написали ей комплименты. «Юля, вот это красотка», «Еще мокренькая», «Обманула детей», «Вот это впадина», «Такая статуэтка», «Красивая безумно», «На такую фигурку можно засмотреться», «Дети не догадываются, что их мама сногсшибательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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