И король в мехах: Нетребко в длинной шубе и лоферах поужинала с Киркоровым в ресторане

Оперная дива приехала в Москву и дебютировала в полной версии постановки «Турандот» вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Поддержать пару пришел сам Филипп Киркоров.

Анна Нетребко недавно дала интервью, в котором рассказала, как пережила карантин. Она призналась, что быстро вернулась к работе, в отличие от многих коллег, которые до сих пор не выступают. Артистка отметила, что пандемия сильно изменила жизнь. Она уже год не была в Нью-Йорке, где у нее есть квартира. Певица призналась, что очень соскучилась по городу. Но при этом уже второй раз в этом году она приехала в Россию.

Несколько недель Анна провела в Санкт-Петербурге. Она гуляла с сыном Тьяго по замерзшему Финскому заливу, а также водила его в музеи, на выставки. Оперная дива дала несколько концертов в Мариинском театре. А накануне артистка приехала в Москву. Она долго готовилась к опере «Турандот», дебютировав в полной версии постановки.

На сцене она появилась в роскошном платье со шлейфом и длинными волосами. На ее голове был кокошник. Вместе с Нетребко выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Они вызвали восторг у зрителей, которые искупали их в овациях.

В зале наблюдал за мамой Тьяго. Также пришел поддержать пару Филипп Киркоров, который давно дружит с Анной и Юсифом.

«Ты была великолепна! Как дорожу дружбой и знакомством с тобой. Моя девочка, я тебя обожаю!» — заявил король отечественной эстрады.

Он зацеловал Нетребко. Также певец похвалил и ее мужа. Потом они большой компанией отправились ужинать. В какой-то момент оперная дива решила заснять, в чем пришел Филипп Бедросович. На нем была лисья шуба, а также ботинки Louis Vuitton и сумка той же фирмы с плюшевой обезьянкой. «Это Коля», — пояснил он. «Это было два часа ночи, ресторан „Восход“», — отметила Анна.

Сама артистка тоже облачилась в длинную норковую шубу с меховым боа, которым покрыла голову. Образ дополнили лоферы. Певица давно для поклонников стала иконой стиля.

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