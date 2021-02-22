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Татьяна Васильева назвала радистку Кэт губительной ролью для Екатерины Градовой

Персонаж «Семнадцати мгновений весны» принес актрисе слишком большую популярность.

Татьяна Васильева назвала радистку Кэт губительной ролью для Екатерины Градовой
Татьяна Васильева вспомнила молодую Екатерину Градову. Фото: Russian Look

Звезда культового фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет. Артисты и зрители скорбят о знаменитой «радистке Кэт», но именно эта роль и стала роковой для заслуженной артистки РСФСР. Такое мнение высказала ее ровесница, актриса Татьяна Васильева.

«Она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…» — сказала женщина «Пятому каналу», а затем замялась.

Васильева вспомнила, что даже в молодые годы Градова выглядела взрослой и серьезной, чем зарабатывала к себе особое отношение и главные роли в постановках. У нее всегда были основательные планы на жизнь и карьеру, и они имели тенденцию осуществляться.

Но, несмотря на большой успех «Семнадцати мгновений весны», фильмография градовой выглядит очень скромно. В ней можно выделить только роль в сериале «Место встречи изменить нельзя». В остальном, актриса известна лишь двумя десятками спектаклей и браком с легендарным актером Андреем Мироновым.

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