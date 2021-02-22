Татьяна Васильева назвала радистку Кэт губительной ролью для Екатерины Градовой

Звезда культового фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет. Артисты и зрители скорбят о знаменитой «радистке Кэт», но именно эта роль и стала роковой для заслуженной артистки РСФСР. Такое мнение высказала ее ровесница, актриса Татьяна Васильева.

«Она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…» — сказала женщина «Пятому каналу», а затем замялась.

Васильева вспомнила, что даже в молодые годы Градова выглядела взрослой и серьезной, чем зарабатывала к себе особое отношение и главные роли в постановках. У нее всегда были основательные планы на жизнь и карьеру, и они имели тенденцию осуществляться.

Но, несмотря на большой успех «Семнадцати мгновений весны», фильмография градовой выглядит очень скромно. В ней можно выделить только роль в сериале «Место встречи изменить нельзя». В остальном, актриса известна лишь двумя десятками спектаклей и браком с легендарным актером Андреем Мироновым.

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