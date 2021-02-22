Хлои Кардашьян подогрела слухи о помолвке, засветив огромное кольцо на фоне пышных ягодиц

Поклонники звезды гадают, сделал ли модели предложение отец ее ребенка или нет.

36-летняя американская телезвезда Хлои Кардашьян умеет привлечь внимание к себе и брендам, которые она рекламирует. 21 февраля она объявила в Instagram о том, что ее компания скоро представит новую коллекцию обуви. Селебрити выложила пикантный снимок, на котором запечатлен каблук из грядущей коллекции на фоне соблазнительных ягодиц самой модели.

Однако внимание 130 миллионов подписчиков звезды привлекли не столько пышные формы красавицы, сколько массивное бриллиантовое кольцо на ее безымянном пальце. Западная пресса пишет о том, что Хлои снова подогрела слухи о своей помолвке баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Пара начала встречаться в 2016 году, и вскоре Кардашьян родила спортсмену дочку. Однако счастливые родители не спешили вступать в брак — девушка часто жаловалась на измены возлюбленного, в том числе во время ее беременности. Наконец, в 2019-м они якобы расстались, но продолжают проводить время вместе ради своей малышки.

Поклонники уже не первый раз замечают звезду с бриллиантом на том самом пальце, и многие уверены, что это кольцо от Томпсона с предложением руки и сердца. Но обе знаменитости никак не комментируют слухи о своей помолвке.

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