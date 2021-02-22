Из архива: Пугачева позировала с первым мужем, дочкой и крохой-внучкой Клавой

Примадонна была в браке с цирковым артистом Миколасом Орбакасом всего несколько лет, а после еще четыре раза выходила замуж.

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный кадр, на котором звезда запечатлена со своим первым мужем — цирковым артистом Миколасом Орбакасом, их общей дочкой — певицей и актрисой Кристиной Орбакайте, а также внучкой Клавой. Причем у девочки крайне недовольный вид. Судя по всему, Клава была против, чтобы ее фотографировали.

«Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». Фанаты Аллы Пугачевой

«Шикарная фотография», «Хорошо, что Алла и Миколас не стали врагами после расставания, а смогли позже нормально общаться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса. Их общая дочь Кристина появилась на свет в мае 1971 года. Спустя два года после этого события Пугачева и Орбакас приняли решение развестись.

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