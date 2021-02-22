Королева надеялась, что Меган Маркл и принц Гарри вернутся к своим обязанностям

После того, как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Лондона весной прошлого года, отказавшись от исполнения королевских обязанностей, у них еще было время на раздумье. Они могли вернуться в Букингемский дворец в любое время. Однако 19 февраля герцоги Сассекские направили официальное письмо королеве Елизавете II, в котором окончательно подтвердили свое решение. При всем этом титулы у пары останутся.

«Королева надеялась, что они вернутся, но она приняла их решение. После долгих переговоров с дворцом Гарри и Меган навсегда перестали быть членами королевской семьи. Это был их выбор», — пишет Us Weekly.

Напомним, что после отъезда из Лондона Меган и Гарри обосновались в Калифорнии. В Монтесито они купили свой дом, заключили сделку с Netflix. А на днях стало известно, что герцоги ждут второго ребенка.

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