«Мой казахский дед»: Егор Кончаловский показал отца Натальи Аринбасаровой

Как отметил режиссер, его родственник был очень добрым и мягким человеком. При том, что прошел войну.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал уникальный кадр, на котором он совсем еще маленький запечатлен со своим дедом, отцом актрисы Натальи Аринбасаровой — Утевле. На фотографии Кончаловский сидит на плече у родственника. Снимок сделан в шестидесятых годах прошлого века.

«Мой казахский дед. Утевле Аринбасаров, кадровый военный, танкист. Прошел с честью всю войну, был ранен, всю жизнь носил в груди осколок. Был очень добрым и мягким человеком. Похоронен в Алматы. Толстяк сверху — это я. С наступающим праздником!» Егор Кончаловский

«Какой хороший у вас дедушка», «С наступающим праздником, Егор», «Очень приятно видеть такую фотографию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Аринбасарова с 1964 по 1969 год была замужем за режиссером Андреем Кончаловским. От этого союза в 1966 году как раз на свет появился Егор Кончаловский, который пошел по стопам своего именитого и звездного отца.

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