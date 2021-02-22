Родственные связи: Кейт Миддлтон оказалась кузиной знаменитого британского кинорежиссера

Гай Ричи снял культовые фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Револьвер» и другие.

Родители Кейт Миддлтон — из простой семьи. Ее мама работала стюардессой, а отец — авиадиспетчером. Позже он стал пилотом British Airways. Выяснилось, что с известным британским кинорежиссером Гаем Ричи у супруги принца Уильяма есть родственные связи.

Оказывается, предки Кейт в шестом поколении и предки Гая в пятом поколении — Дэвид и Сара Луга были супругами. Они жили в XVIII веке. Об этом пишет My London. Таким образом, Миддлтон является кузиной Гая Ричи.

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Напомним, что Гай Ричи снял культовые фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер». А в 2011 году он был приглашен на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон не только за свои кинематографические заслуги, а как гость со стороны невесты.

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