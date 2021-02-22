«Сначала свадьба, потом дети»: Пэрис Хилтон рассказала, возьмет ли фамилию будущего мужа

40-летняя звезда в очередной раз собралась замуж и очень счастлива это перспективе.

С февраля 2021 года известная светская львица Пэрис Хилтон (актриса, певица, диджей, модель, дизайнер) стала еще и ведущей собственного подкаста. Он запущен на платформе iHeartRadio и называется This Is Paris. 22 числа женщина пригласила в эфир своего нового жениха Картера Реума, вместе они поболтали о своей помолвке, дорогом кольце и планах на будущую семью.

Для 40-летней Хилтон это будет первый брак (хотя попыток найти личное счастье у нее было немало), поэтому она высказалась о том, будет ли брать фамилию мужа, пожертвовав своей знаменитой фамилией.

«Я собираюсь взять ее, но думаю, что придется использовать дефис, что-то вроде Пэрис Хилтон-Реум, потому что мое имя — это просто мое имя. Оно мне нравится», — призналась селебрити.

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Она в очередной раз заявила, что ей не терпится создать семью с Картером. По словам звезды, они с бойфрендом обсуждали брак с самого начала их отношений, а встречается пара уже больше года.

«Сначала свадьба, потом дети», — резюмировала счастливая Пэрис.

Надеемся, что в этот раз госпоже Хилтон повезет. А то у нее было столько романов и помолвок, а женского счастья все нет и нет.

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