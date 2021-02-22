«Ух, какой крепкий орешек»: Яна Кошкина в трусиках блеснула эффектным телом в постели

Яна Кошкина — девушка яркая и соблазнительная. Даже Александр Градский не смог устоять, когда увидел актрису на сцене шоу «Голос». Яна принимала участие в слепых прослушиваниях в качестве приглашенной звезды. Наставник вокального проекта одарил артистку комплиментов, дав понять, что выглядит она восхитительно. Зато к исполнению выбранной Яной композиции у Александра Градского были претензии. Если первую часть песни Кошкина исполнила чисто, то дальше все пошло мимо нот.

Однако такой поворот событий Яну совершенно не расстроил. Себя девушка позиционирует как актрису и телеведущую, певческая карьера ее интересует мало. Ко всему прочему, Кошкина вполне могла бы считать себя и моделью. В своем микроблоге она то и дело публикует эффектные снимки. Однако чаще всего это пикантные кадры, которые вызывают бурные эмоции у мужской части поклонников актрисы.

На одном из таких фото Кошкина предстала в своей постели. Яна позировала в одних трусиках, блеснув гром-бедрами на белых простынях. Все остальные прелести теледива прикрыла.

«Персик у вас, Яночка, что надо!!», «Срамота какая! Голышом?!», «Соблазнительница», «Ух, какой крепкий орешек», «Главное грудь прикрыта», «В трусиках?! Вы так спите… а где пижамка», «Купите ей уже халатик, сколько можно нас дразнить», «Мисс секси-фоточки», «Покорила всех своей неприкрытой… кхм, красотой», «Лишь бы орешком своим манить», «Чистый кайф! Секси», «Ауф… горяча», — пишут фолловеры.

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