Малахов в атласной женской блузе с пышным бантом на груди появился на «Танцах со звездами»

Некоторые поклонники уже шутят, что он перепутал свой гардероб и жены.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram предстал в весьма необычном виде, который вызвал некоторую оторопь. На одной из фотографий во время финала проекта «Танцы со звездами» он появился перед публикой в атласной женской блузе с пышным бантом на груди.

Пользователи не прошли мимо такой экстравагантной фотографии и стали ее активно комментировать.

«Боже, что за наряд? Что происходит с Малаховым?» «У меня была такая же блуза с бантом», «Не для мужчины, конечно, эта блуза. Или я чего-то не понимаю», «Ты во всех, душенька, нарядах хороша», «Андрюха, скажи жене спасибо за блузку. У нее прекрасный вкус», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что победителями проекта «Танцы со звездами» стали музыкант Сергей Лазарев и танцовщица Екатерина Осипова. Они смогли опередить многих звезд проекта, среди которых, к примеру, оказался бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян со своей партнершей Дарьей Палей.

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